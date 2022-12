Écologie sociale et hôtel urbain 4 étoiles : entretien avec Cyril Aouizerate,

Celui-ci a d’abord pris la forme d’un restaurant vegan à Brooklyn puis d’un hôtel à Saint-Ouen, près des puces populaires de la ville. Suivront deux MOB hotel à Lyon et Pittsburgh. Au cœur du mouvement MOB, l’idée d’un accueil chaleureux, ouvert, bienveillant, culturel et fondé sur l’écologie sociale. Le MOB Hôtel de Saint-Ouen héberge et accueille ainsi à la fois des voyageurs curieux dans des chambres confortables et design, un restaurant bio, des conférences, des live, et Casa 93, une école de mode gratuite et ouverte. Cyril Aouizerate revendique l'idée que pour être un entrepreneur aujourd’hui, il faut être aussi philosophe, poète, sociologue, ethnologue et spirituel afin de comprendre le monde tel qu'il est. Nous lui avons demandé le rapport qu’il entretient avec ses clients et la manière dont il a su sentir les besoins d’une société qui change pour créer son hôtel d’un nouveau genre.